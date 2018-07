Lüneburg (AFP) In einem der mutmaßlich letzten Auschwitz-Prozesse hat das Lüneburger Landgericht den früheren SS-Buchhalter Oskar Gröning wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen in dem Konzentrations- und Vernichtungslagerkomplex zu vier Jahren Haft verurteilt. "In Auschwitz durfte man nicht mitmachen", sagte der Vorsitzende Richter Franz Kompisch am Mittwoch. Gröning habe sich bewusst für den Dienst im Lager entschieden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.