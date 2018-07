Offenbach (AFP) Der Deutsche Wetterdienst (DWD) und das Umweltbundesamt (UBA) halten im Zuge der Klimaveränderung eine höhere Zahl von Hitzetoten auch in Deutschland für möglich. "In Zukunft erwarten wir bei fortschreitendem Klimawandel noch mehr, längere und intensivere Hitzewellen in Deutschland", erklärte DWD-Vizepräsident Paul Becker am Mittwoch in Offenbach mit Blick auf eine neue Studie der Behörde zu den Auswirkungen eines veränderten Klimas auf die Menschen. Falls eine Anpassung nicht gelinge, könne es bis zum Ende des Jahrhunderts zu einer "Vervielfachung der hitzebedingten Sterblichkeit" kommen.

