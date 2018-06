Athen (dpa) - Aus Protest gegen neue Einsparungen sind die griechischen Staatsbediensteten in einen 24-stündigen Streik getreten. Dem Streik schloss sich das Personal der staatlichen Krankenhäuser an, das nur noch Notfallpatienten behandeln will. Auch die griechischen Eisenbahnen werden seit Mitternacht für 24 Stunden bestreikt. Das griechische Parlament soll am Abend auf Wunsch der internationalen Gläubiger des Landes ein großes Reformpaket beschließen und damit in Vorleistung für weitere Hilfen treten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.