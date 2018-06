Paris (AFP) Im Fall der vor zweieinhalb Jahren in Paris ermordeten kurdischen Aktivistinnen soll dem Hauptverdächtigen der Prozess gemacht werden. Die Staatsanwaltschaft von Paris beantragte, Omer G. wegen "Mordes in Verbindung mit einem terroristischen Vorhaben" vor ein Sondergericht zu stellen, wie Justizvertreter am Mittwoch sagten. Die Ermittler verdächtigen informierten Kreisen zufolge zwar Mitarbeiter des türkischen Geheimdienstes MIT, an der Vorbereitung des Dreifachmordes beteiligt gewesen zu sein. Es könne aber nicht festgestellt werden, ob die Männer im Auftrag des MIT oder eigenmächtig gehandelt hätten.

