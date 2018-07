Paris (AFP) Zwei alte Mercedes-Limousinen aus dem früheren Besitz der Opernsängerin Maria Callas werden Anfang kommender Woche in Monaco versteigert. Die beiden Mercedes-Benz 600 hätten einen Schätzwert von jeweils zwischen 60.000 und 100.000 Euro, erklärte das Auktionshaus Artcurial am Mittwoch in Paris. Die 1977 verstorbene Sängerin hatte die Wagen mit silberner Karosserie und schwarzem Dach 1966 und 1971 in Paris gekauft.

