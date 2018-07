Neuruppin (SID) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat in der Vorbereitung auf die neue Saison die erste Niederlage kassiert. In Neuruppin verlor die Mannschaft von Trainer Pal Dardai gegen Rayo Vallecano am Mittwochabend mit 0:1 (0:0).

Den späten Treffer für den spanischen Erstligisten erzielte Pablo Claveria (84.). Bei der Hertha gab indes der lange verletzte Alexander Baumjohann sein Comeback, der 28-Jährige war fast die komplette vergangene Saison wegen eines erneuten Kreuzbandrisses ausgefallen.

Zuletzt taten sich die Berliner bereits in ihren Testspielen gegen Regionalligist TSG Neustrelitz (2:2) und Oberligist FSV Union Fürstenwalde (2:0) schwer.