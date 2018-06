Frechen (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat in der Vorbereitung auf die neue Saison auch sein Stadt-Derby gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Peter Stöger setzte sich gegen Drittligist Fortuna Köln am Mittwochabend mit 3:1 (1:0) durch und holte damit den dritten Sieg im dritten Testspiel. Die Tore für den FC erzielten in Frechen bei Köln Neuzugang Anthony Modeste (11.), Bard Finne (62.) und Simon Zoller (70.). Serhat Koruk (88.) erzielte den späten Treffer für die Fortuna.

Am Samstag tritt der FC beim polnischen Zweitliga-Absteiger GKS Tychy zum nächsten Vorbereitungsspiel an. Zuletzt hatte der Bundesliga-12. der Vorsaison gegen Drittligist VfL Osnabrück (3:2) und eine österreichische Regional-Auswahl (11:2) gewonnen.