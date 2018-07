London (AFP) Mediziner, Ingenieur oder Informatiker: Diese Berufe sind weltweit die von Eltern meistgewünschten für ihre Kinder. In einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage der internationalen Großbank HSBC unter 5500 Eltern in 16 Ländern sagten 19 Prozent, sie sähen ihr Kind künftig am liebsten als Arzt. Elf Prozent gaben eine Ingenieurskarriere als ihren Wunsch an, acht Prozent die des Informatikers. Am allerwichtigsten ist den meisten Eltern aber nach eigener Aussage, dass ihr Kind "glücklich ist" - das gaben zwei Drittel aller Befragten an.

