Paris (AFP) Nach der Einigung auf ein Atomabkommen mit Teheran will Frankreichs Außenminister Laurent Fabius bald in den Iran reisen. Er folge damit einer Einladung des iranischen Außenministers Mohammed Dschawad Sarif, sagte Fabius am Mittwoch dem Sender Europe 1. "Er hatte mich schon einmal eingeladen, aber ich hatte die Einladung nicht angenommen." Dieses Mal habe er zugesagt.

