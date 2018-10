Nairobi (AFP) In Kenia hat am Mittwoch ein großer Friedensmarsch begonnen, bei dem sich weltberühmte Marathon-Läufer für eine Eindämmung der Gewalt zwischen den Volksgruppen einsetzen. Nach Angaben der Veranstalter nahmen an der ersten Etappe des auf 22 Tage angesetzten Marsches über 836 Kilometer die früheren kenianischen Marathon-Weltrekordler Wilson Kipsang und Tegla Loroupe teil. Der Marsch begann in Lodwar im Norden Kenias und soll im Rhythmus von rund 40 Kilometern pro Tag durch das Rift-Valley zum Bogoria-See führen.

