Rabat (AFP) Weil sie am helllichten Tag während des Fastenmonats Ramadan Fruchtsaft getrunken haben, sind vier junge Marokkaner von einem Gericht zu vier Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Urteil sei sehr "mutig" gewesen, "obwohl wir auf einen Freispruch gehofft hatten", sagte der marokkanische Menschenrechtsaktivist Omar Arbib am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Er wies darauf hin, dass nach marokkanischem Recht auf das Vergehen bis zu sechs Monaten Haft stehen. Ein fünfter Mitangeklagter muss sich am Freitag vor einem Jugendgericht verantworten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.