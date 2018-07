Skopje (AFP) Die Regierung und die Opposition in Mazedonien haben unter Vermittlung der EU ihre politische Krise beigelegt. EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn sagte am Mittwoch nach mehrstündigen Verhandlungen in Skopje, es sei ein Abkommen vereinbart und "von den Anführern der vier großen Parteien unterzeichnet" worden. Er sei dankbar für die Einigung, die den Weg zu Neuwahlen im kommenden Jahr ebne, sagte Hahn. Damit verbinde sich "viel Hoffnung" für den EU-Beitrittskandidaten.

