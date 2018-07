Lüneburg (dpa) - In einem der letzten großen Auschwitz-Prozesse soll heute vor dem Landgericht Lüneburg das Urteil verkündet werden. Dem 94 Jahre alten früheren SS-Mann Oskar Gröning wird Beihilfe zum Mord in mindestens 300 000 Fällen vorgeworfen. In dem Prozess gibt es über 70 Nebenkläger, zumeist Überlebende von Auschwitz. Viele von ihnen machten ergreifende Zeugenaussagen vor Gericht. Gröning hatte beim Prozessbeginn im April eine moralische Mitschuld übernommen. Die Staatsanwaltschaft hatte dreieinhalb Jahre Haft für Gröning gefordert.

