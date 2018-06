Washington (dpa) - Nach einer Flugzeit von mehr als neun Jahren hat die Nasa-Raumsonde "New Horizons" (Neue Horizonte) in der Nacht zum Mittwoch Pluto passieren. Dabei näherte sie sich dem Zwergplaneten bis auf rund 12 000 Kilometer - und kam ihm damit so nahe wie kein irdischer Flugkörper zuvor. Der Weg zum Pluto war lang:

19. Januar 2006: "New Horizons" startet vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida

7. April 2006: Die Sonde fliegt an der Umlaufbahn des Mars vorbei

Juni 2006: "New Horizons" entdeckt einen kleinen Asteroiden, der später "APL" getauft wird

28. Februar 2007: Die Sonde fliegt am Jupiter vorbei und nähert sich ihm auf rund 2,3 Millionen Kilometer

8. Juni 2008: "New Horizons" fliegt durch die Umlaufbahn des Saturn

18. März 2011: Die Sonde durchquert die Umlaufbahn des Uranus

25. August 2014: "New Horizons" kreuzt die Umlaufbahn des Neptun

Dezember 2014: Die Nasa weckt die Sonde aus ihrem "Winterschlaf" und bereitet sie auf das Treffen mit Pluto vor

14. Juli 2015: Der große Tag: "New Horizons" fliegt in rund 12 000 Kilometern Entfernung an Pluto vorbei

2017 - 2020: Falls die Nasa zustimmt, könnte die Sonde nach ihrem Vorbeiflug am Pluto auch noch den Kuipergürtel mit seinen zigtausend Objekten erkunden

