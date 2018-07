Beirut (AFP) Mehr als 50 Kindersoldaten der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) sind nach Angaben von Aktivisten seit Jahresbeginn in Syrien getötet worden. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte am Mittwoch mit, sie habe seit Januar den Tod von 52 Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren dokumentiert, die die IS-Miliz im Rahmen ihres Programms "Löwenjungen des Kalifats" rekrutiert hatte. In dem Programm erhalten die Kinder eine intensive religiöse und militärische Ausbildung, wie die oppositionsnahe Organisation in Großbritannien erklärte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.