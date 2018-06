Los Angeles (AFP) Der mit zahlreichen Missbrauchsvorwürfen konfrontierte US-Fernsehstar Bill Cosby hat eine seiner letzten öffentlichen Unterstützerinnen verloren. Sie glaube nicht länger an seine Unschuld, auch wenn seine Schuld noch nicht bewiesen sei, sagte Schauspielerin Whoopi Goldberg am Dienstag im US-Sender ABC. "Würde dies vor dem Gerichtshof der öffentlichen Meinung verhandelt, würde ich sagen: Alle verfügbaren Informationen zeigen in Richtung 'Schuld'."

