Washington (AFP) Eine Lösung des Konflikts in Syrien ist nach Ansicht von US-Präsident Barack Obama nur mit dem Iran möglich. "Wir werden die Probleme in Syrien nicht ohne die Beteiligung der Russen, der Iraner, der Türkei und unserer Partnern am Golf lösen können", sagte Obama am Mittwoch in Washington. Der syrische Bürgerkrieg könne "nicht auf dem Schlachtfeld" beendet werden. Stattdessen müssten die Regionalmächte an einer politischen Lösung arbeiten. Es sei "wichtig", dass auch der Iran in die Bemühungen eingebunden werde.

