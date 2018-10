Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat mit Saudi-Arabiens König Salman die anhaltende Gewalt im Jemen erörtert. Wie das Weiße Haus am Dienstag in Washington mitteilte, sprachen die beiden Staatschefs in ihrem Telefonat über die "Dringlichkeit, die Kämpfe im Jemen zu beenden". Es sei wichtig, dass die internationalen Hilfslieferungen die bedürftigen Menschen im ganzen Land erreichten. In dem Telefonat ging es den Angaben zufolge auch um die am Dienstag verkündete Einigung auf ein internationales Atomabkommen mit dem Iran.

