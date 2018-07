Washington (AFP) Die US-Notenbankchefin Janet Yellen geht weiter von einer Anhebung des Leitzinses noch vor Jahresende aus. Sollte sich die wirtschaftliche Lage wie erwartet entwickeln, sei eine Zinserhöhung "zu irgendeinem Zeitpunkt in diesem Jahr" angemessen, heißt es im vorab verbreiteten Redetext Yellens für eine Anhörung vor dem Repräsentantenhaus am Mittwoch in Washington. Allerdings gebe es weiter "Unsicherheiten" im Ausland, die sich negativ auf die US-Wirtschaft auswirken könnten. Yellen nannte die Schuldenkrise in Griechenland und die jüngsten Börsen-Turbulenzen in China.

