Offenbach (dpa) - Auf Deutschland kommt wieder Hitze zu. Tief "Xaver" schaufelt heiße Luft aus dem Süden ins Land. Morgen sollen die Temperaturen auf 35 Grad im Süden und 20 Grad an den Küsten klettern, am Freitag wird es noch heißer. Der vor zehn Tagen aufgestellte deutsche Hitzerekord von 40,3 Grad - gemessen am 5. Juli im bayerischen Kitzingen - werde aber nicht erreicht, hieß es vom Deutschen Wetterdienst. Im Südwesten könnten 38 Grad erreicht werden, aber auch nördlich der Mittelgebirge werde es über 30 Grad heiß.

