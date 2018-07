Kairo (AFP) Nach massiver Kritik an einem Gesetzesentwurf, der Haftstrafen für Journalisten bei Abweichungen von der offiziellen Darstellung extremistischer Angriffe vorsah, will die Regierung in Kairo nun stattdessen hohe Geldstrafen androhen. Das Kabinett habe sich darauf verständigt, die ursprünglich vorgesehene Haftstrafe von mindestens zwei Jahren durch eine Geldstrafe zwischen 200.000 und 500.000 ägyptischen Pfund (23.000 bis 58.000 Euro) zu ersetzen, sagte Regierungssprecher Hossam al-Kawisch nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Mena am Mittwoch.

