Bamberg (SID) - Der deutsche Basketball-Meister Brose Baskets Bamberg hat sich mit dem griechischen Starspieler Nikolaos Zisis und dem früheren Nationalspieler Yassin Idbihi verstärkt. Point Guard Zisis (31) kommt vom türkischen Erstligisten Fenerbahce Istanbul, Power Forward Idbihi (32) wechselt von Vizemeister Bayern München zu den Oberfranken. Beide Neuzugänge erhalten Zweijahresverträge.

Zisis nahm 2004 an den Olympischen Spielen in Athen teil, wurde 2005 Europameister und holte 2006 mit den Griechen WM-Silber. In seiner Vereinskarriere wurde der Spielmacher in seiner Heimat, in Italien sowie in Russland Meister. Beim russischen Klub Unics Kasan und in der Nationalmannschaft spielte Zisis unter Bambergs italienischem Trainer Andrea Trinchieri.

"Nikos ist ein europäischer Veteran, der uns als Nationalmannschaftskapitän und Leader in verschiedenen Top-Klubs sicherlich durch die Euroleague tragen wird", sagte Bambergs Geschäftsführer Rolf Beyer.