Peking (AFP) Die chinesischen Behörden haben nach Angaben von Menschenrechtsgruppen nach dem Tod eines bekannten tibetischen Mönchs Proteste unterdrückt und Angehörige des Verstorbenen vorübergehend festgenommen. Wie die Aktivistengruppe International Campaign for Tibet (ICT) am Donnerstag unter Berufung auf örtliche Quellen mitteilte, wurden zwei Schwestern des Mönchs und Bürgerrechtlers Tenzin Delek Rinpoche am Mittwoch "rund zehn Stunden" lang von der Polizei festgehalten. Demnach weigerten sie sich, die medizinische Akte ihres Bruders zu unterschreiben, deren Inhalt sie für unklar hielten.

