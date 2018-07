Berlin (AFP) In der Unionsfraktion haben 48 Parlamentarier ein Nein bei der Griechenland-Abstimmung im Bundestag angekündigt, drei weitere Abgeordnete wollen sich enthalten. Das verlautete nach einer Probeabstimmung in der CDU/CSU-Fraktion am Donnerstagabend in Berlin aus Teilnehmerkreisen. Der Bundestag stimmt am Freitag in einer Sondersitzung über die Bitte der Bundesregierung ab, ihr ein Mandat für die Aufnahme von Verhandlungen über ein drittes Kreditprogramm für Griechenland zu erteilen.

