Reichertshofen (AFP) In Oberbayern hat es in der Nacht zum Donnerstag einen Brandanschlag auf eine geplante Unterkunft für Flüchtlinge gegeben. Durch das Feuer sei ein Nebengebäude des ehemaligen Gasthauses in der Gemeinde Reichertshofen im Landkreis Pfaffenhofen völlig zerstört worden, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, Hans-Peter Kammerer. Die geplante eigentliche Flüchtlingsunterkunft sei aber nur leicht beschädigt worden.

