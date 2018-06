Berlin (AFP) Die Fraktionen der im Bundestag vertretenen Parteien haben am Donnerstagabend über die Aufnahme von Verhandlungen über ein neues Kreditprogramm für Griechenland diskutiert. Während sich in der SPD eine breite Unterstützung abzeichnete, wurde mit Spannung die Zahl der Abweichler in den Reihen von CDU und CSU erwartet. Die Grünen ließen ihr Abstimmungsverhalten bei dem Bundestagsvotum am Freitag zunächst offen, die Linke lehnt das mit strengen Auflagen verbundene Programm für Griechenland ab.

