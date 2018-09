Berlin (AFP) Unter den CSU-Abgeordneten im Bundestag zeichnet sich trotz großer Vorbehalte eine deutliche Mehrheit für das Griechenland-Votum am Freitag ab. In einer mehr als vierstündigen Beratungssitzung der christsozialen Landesgruppe am Donnerstag seien zwar "zum Teil starke Bedenken und große Verärgerung über Verhalten der griechischen Regierung" zum Ausdruck gekommen, hieß es in Fraktionskreisen. Es gebe aber einen "eindeutigen Trend" zur Zustimmung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.