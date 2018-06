München (AFP) Ein inhaftierter deutscher Islamist und Syrien-Rückkehrer hat der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) Gräueltaten und Paranoia vorgeworfen. "Der Islamische Staat hat nichts mit dem Islam zu tun", das Gefängnis in Deutschland sei ihm "lieber als Freiheit in Syrien", sagte der 26-jährige Wolfsburger Ebrahim B. in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit "Süddeutscher Zeitung", NDR und WDR. Er sei fertig mit der IS-Miliz.

