Berlin (AFP) Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem hat Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und den griechischen Regierungschef Alexis Tsipras aufgefordert, hinter der getroffenen Vereinbarung zu Griechenland zu stehen. "Wenn es eine Vereinbarung gibt, dann gibt es eine Vereinbarung", sagte Dijsselbloem am Donnerstagabend in Berlin. "Wenn nach so langen und harten Verhandlungen eine Einigung erreicht wird, muss man dahinter stehen. Das gilt für alle Seiten", sagte Dijsselbloem vor Journalisten auf die Frage, wie er Äußerungen von Schäuble und Tsipras einschätze.

