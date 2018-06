Luxemburg (AFP) Eine bulgarische Stadt hat ihre Stromzähler in einem Wohngebiet unter Verweis auf Diebstahlschutz auf sechs Meter hohen Masten angebracht - und damit die dort lebenden Roma diskriminiert, wie nun der Europäische Gerichtshof (EuGH) urteilte. Das Gericht bezeichnete in einem am Donnerstag vorgelegten Urteil eine Praxis als "Diskriminierung aus Gründen der ethnischen Herkunft". Dies gelte selbst dann, wenn erwiesen wäre, dass in diesem Stadtteil zu Diebstahlzwecken Zähler manipuliert oder beschädigt wurden. (Az. C-83/149)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.