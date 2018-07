Brüssel (AFP) Der Automarkt in der EU hat im Juni so stark zugelegt wie seit über fünf Jahren nicht mehr - und damit auch dem gesamten ersten Halbjahr einen Schub gegeben. Im Juni wurden 1,36 Millionen neue Pkw und damit 14,6 Prozent mehr als im Juni 2014 zugelassen. Das ist die höchste Steigerungsrate seit Dezember 2009, wie der europäische Branchenverband ACEA am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Damit setzte sich der Aufwärtstrend der vergangenen fast zwei Jahre fort.

