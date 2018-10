Frankfurt/Main (AFP) Die europäische Zentralbank (EZB) hebt die Notkredite für griechische Banken etwas an. Der Rahmen werde um 900 Millionen Euro erhöht, sagte EZB-Präsident Mario Draghi am Donnerstag in Frankfurt am Main. Bislang waren die Kredite bei knapp 90 Milliarden Euro gedeckelt.

