Bonn (AFP) Im Tarifstreit zwischen der Deutschen Post und der Fachgewerkschaft DPV gibt es bisher keine Annäherung. Der Konzern habe in der zweiten Verhandlungsrunde am Donnerstag zwar ein Angebot vorgelegt, dies sei aber "unzureichend", erklärte DPV-Chef Volker Geyer. Der Vorschlag entspreche lediglich dem Tarifergebnis, das die Post Anfang Juli mit der Gewerkschaft Verdi vereinbart hatte. "In keiner Weise" werde der von der DPV geforderte "Überlastungsschutz" für die Zusteller aufgegriffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.