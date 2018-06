Leipzig (AFP) Nach dem Anschlag auf ein Asylbewerberheim im sächsischen Böhlen gibt es noch keine konkreten Hinweise auf die Täter. Es werde wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt ermittelt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Leipzig. Nach derzeitigen Erkenntnissen könne ausgeschlossen, dass die Schäden an dem Gebäude durch scharfe Schusswaffen wie Pistolen oder Gewehre verursacht worden seien.

