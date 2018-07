Frankfurt/Main (AFP) Der Leitzins in der Eurozone bleibt weiter unverändert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Zins vor gut zehn Monaten auf sein historisches Tief von 0,05 Prozent gesenkt - daran wird sich vorerst nichts ändern, wie ein EZB-Sprecher am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte. Auch den Zinssatz, zu dem Kreditinstitute Geld kurzfristig bei der Notenbank parken, statt es an Unternehmen zu verleihen, ließ die EZB unverändert bei minus 0,2 Prozent.

