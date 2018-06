Berlin (AFP) Das im Januar fusionierte Fernbusunternehmen MeinFernbus FlixBus expandiert nach Italien: Mit italienischen Busunternehmern als Partner starte am Samstag "FlixBus Italia", teilte das Unternehmen am Donnerstag in Berlin mit. Die grünen Fernbusse fahren zunächst in Norditalien, Ziel sei aber wie in Deutschland ein national flächendeckendes Netz, erklärte der Chef von FlixBus Italia, Andrea Incondi.

