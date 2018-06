Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) haben für eine Zustimmung des Bundestags zu Verhandlungen über ein neues Kreditprogramm für Griechenland geworben. Merkel sagte am Donnerstag in einer Sitzung der Unionsfraktion nach Angaben von Teilnehmern, sie sei der "festen Überzeugung", dass dieser Weg beschritten werden solle. Schäuble beantragte die Zustimmung des Bundestags bei der Sondersitzung am Freitag zu der Aufnahme von Verhandlungen über weitere Hilfen.

