Athen (AFP) Nach der Zustimmung des griechischen Parlaments zu harten Spar- und Reformmaßnahmen sind Verhandlungen über ein drittes Rettungspaket in Sichtweite gerückt. Bevor der Bundestag am Freitag abstimmt, gab am Donnerstag bereits das Parlament der Griechenland-kritischen Finnen grünes Licht für die Verhandlungen sowie die von Athen benötigte Brückenfinanzierung aus einem EU-Krisentopf. Die CSU signalisierte Zustimmung, Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) warb weiter für eine Euro-Auszeit Athens.

