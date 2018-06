Berlin (AFP) Erstmals überhaupt ist die Fläche für den Ökolandbau in Deutschland im vergangenen Jahr geschrumpft - Experten gehen aber davon aus, dass sie in diesem und im kommenden Jahr wieder zunehmen wird. "Die Entwicklung 2014 war voraussichtlich ein Ausrutscher", sagte der Geschäftsführer des Bundesverbands Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), Peter Röhrig, am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Mehrere Bundesländer wie Hessen und Rheinland-Pfalz hätten die Bedingungen für den Ökolandbau vergangenes Jahr deutlich verbessert. Die Effekte würden sich ab diesem Jahr zeigen.

