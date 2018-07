Bad Kissingen (AFP) Ein Planschbecken-Schlitzer sorgt in Franken für wachsende Unruhe. Nach zwei neuen Fällen aufgeschlitzter Kinder-Pools Ende vergangener Woche habe sich die Zahl der in den vergangenen Jahren in der Gemeinde Münnerstadt verübten Taten auf mindestens 37 erhöht, sagte der Leiter der Polizeidienststelle Bad Kissingen, Stefan Haschke, am Donnerstag auf Anfrage und bestätigte damit einen Bericht der "Bild"-Zeitung. "Man kann schon beunruhigt sein", sagte der Polizeichef.

