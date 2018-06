Saarbrücken (AFP) In den ersten sechs Monaten des Jahres haben die Fahrzeughersteller in Deutschland einem Bericht zufolge schon fast eine Million Fahrzeuge wegen Sicherheitsmängeln in die Werkstätten rufen müssen. Im ersten Halbjahr 2015 seien 938.477 Fahrzeuge, darunter auch Motorräder, zurückgerufen worden, berichtete die "Saarbrücker Zeitung" am Donnerstag unter Berufung auf eine Aufstellung des Bundesverkehrsministeriums für die Grünen. Dafür habe es verschiedene Gründe gegeben: mangelhafte Airbags, Motoren, die selbsttätig starteten, Benzin, das in den Motorraum lief oder beschädigte Bremsleitungen.

