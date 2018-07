Athen (dpa) - In Griechenland könnte es schon im Herbst vorgezogene Parlamentswahlen geben. Das sagte Innenminister Nikos Voutsis dem Radiosender "Sto Kokkino". Die Wahlen wären eine Folge der zahlreichen Abweichler, die es in den Reihen der Parlamentsfraktion der Regierungspartei Syriza in Zusammenhang mit dem neuen Sparprogramm gibt. Wahlen könnte es demnach "wahrscheinlich wenn nicht im September, dann im Oktober geben", sagte Voutsis . Eine Entscheidung darüber gebe es aber noch nicht.

