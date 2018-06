Helsinki (AFP) Das finnische Parlament hat eine Brückenfinanzierung der Europäischen Union für Griechenland gebilligt. Der "große Ausschuss" aus 25 der 200 Abgeordneten in Helsinki gab am Donnerstag zudem grünes Licht für die Verhandlungen über ein drittes Hilfsprogramm für die Griechen, wie Finanzminister Alexander Stubb sagte. "Wir haben die Mandate, um einer Brückenfinanzierung von sieben Milliarden Euro zuzustimmen und (...) für die Aufnahme von Verhandlungen mit Blick auf einen Finanzplan des Euro-Rettungsfonds ESM", sagte Stubb vor Journalisten in der finnischen Hauptstadt. In der Nacht hatte Griechenland mit der Verabschiedung von Reformen im Parlament die Vorbedingungen der Gläubiger erfüllt, um Verhandlungen über ein drittes Hilfspaket aufzunehmen.

