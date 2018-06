Berlin (dpa) - In vielen Bundesländern sind die Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge überfüllt. Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Hessen oder Brandenburg beispielsweise müssen wegen Überlastung der regulären Unterkünfte auf Notlösungen wie Zelte, Container oder Sporthallen zurückgreifen. Das ergab eine Umfrage der dpa. Auch in anderen Ländern wie Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt oder das Saarland stoßen die Erstaufnahmestellen an ihre Kapazitätsgrenzen.

