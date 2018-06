Paris (AFP) Frankreich bleibt im Visier von Islamisten. Innenminister Bernard Cazeneuve teilte am Mittwochabend in Paris mit, dass ein offenbar islamistisch motivierter Anschlag auf eine Militäranlage vereitelt worden sei. Vier Verdächtige seien festgenommen worden, weil sie eine "terroristische Tat gegen französische Militäreinrichtungen" geplant hätten. Zuvor hatte Cazeneuve unabhängig davon mitgeteilt, dass in einer Ölanlage in Südfrankreich absichtlich zwei Explosionen und Brände ausgelöst worden seien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.