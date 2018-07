Paris (AFP) Ein neuer islamistischer Anschlag ist offenbar in Frankreich vereitelt worden: Drei junge Männer sollen einen Angriff auf eine Militäranlage und die Enthauptung eines Offiziers geplant haben. Die Verdächtigen im Alter von 17, 19 und 23 Jahren wurden am Donnerstag weiter vom Inlandsgeheimdienst DGSI verhört, sie bekannten sich Ermittlern zufolge zur Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat (IS). Ein festgenommener 16-Jähriger wurde freigelassen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.