Seattle (SID) - Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United wird sich nach nur einem halben Jahr vom spanischen Torhüter Víctor Valdés (33) trennen. Das gab Teammanager Louis van Gaal auf einer Pressekonferenz in Seattle bekannt, auf der auch Weltmeister Bastian Schweinsteiger als Neuzugang offiziell vorgestellt wurde.

"Wenn jemand meiner Philosophie nicht folgen will, gibt es nur einen Weg: er muss gehen", sagte van Gaal. Der Niederländer erklärte, der ehemalige Barcelona-Schlussmann Valdés hätte sich geweigert, in der Reserve von ManUnited aufzulaufen, um Spielpraxis zu sammeln. Er habe ihn im Mai gegen Hull City spielen lassen, "um ihm zu helfen, sich für andere Klubs zu empfehlen. Ich bin immer ein sehr sozialer Mensch."

Valdés wehrte sich wenige Stunden nach van Gaals Aussagen via Twitter. Dort postete er Bilder von seinen Einsätzen für die U21 der Red Devils und unterlegte diese mit der Zeile: ".....? #respect". Letzteren vermisste er bei van Gaal offenbar.

Valdés spielte von 2002 bis 2014 für Barcelona und gewann in dieser Zeit unter anderem dreimal die Champions League. Im vergangenen Sommer wollte er zum französischen Topklub AS Monaco wechseln, bestand nach einem Kreuzbandriss jedoch den Medizincheck nicht. In Manchester hatte Valdés im Januar einen Vertrag über 18 Monate unterschrieben.