Nairobi (AFP) Bei einem US-Drohnenangriff in Somalia sind nach Angaben der kenianischen Regierung mindestens 30 Kämpfer der islamistischen Shebab-Miliz getötet worden. "Mehr als 30 wurden getötet, darunter dringend gesuchte Terroristen", sagte der Sprecher des kenianischen Innenministeriums, Mwenda Njoka, am Donnerstag. Darunter seien auch "mehrere Drahtzieher" von Anschlägen in Kenia.

