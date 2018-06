Bogotá (AFP) Die kolumbianische Rebellengruppe Farc hat ihre einseitige Waffenruhe laut Staatspräsident Juan Manuel Santos auf vier Monate verlängert. Die Kampfpause gelte nun bis zum 20. November, sagte der Präsident am Mittwoch in einem Interview mit dem Fernsehsender RCN. Die Entscheidung sei Teil einer am Sonntag verkündeten Vereinbarung zur "Deeskalation", die erstmals seit Aufnahme der Friedensgespräche mit den Revolutionären Streitkräften Kolumbiens (Farc) in Kuba Ende 2012 die Einschränkung der Armeeeinsätze gegen die Guerillagruppe vorsieht.

