London (dpa) - Sänger Robbie Williams hat in London Bühnenoutfits und anderes Eigentum zugunsten eines Kinderhospizes versteigert und dabei selbst zum Hammer gegriffen.

Der 42-Jährige sammelte im Auktionshaus Bonhams am Mittwoch Gebote, während seine Frau Ayda Field und sein Vater im Publikum saßen. Der handgeschriebenen Songtext seiner Ballade "Go Gentle" brachte mit mehr als 44 000 Euro mit Abstand am meisten ein.

Die Versteigerung stand unter dem Motto "Doing It For The Kids" - eine Liedzeile aus dem Hit "Kids", den er 2000 zusammen mit Kylie Minogue gesungen hat. Der handgeschriebene Songtext davon brachte immerhin knapp 9750 Euro.

Auch für Williams Kleidung griffen die Bieter tief in die Taschen. Ein maßgeschneidertes golden glitzerndes Jackett brachte gut 5300 Euro, ein schweinchenrosa glänzender Dreiteiler rund 6200 Euro und ein cremefarbener Anzug im Militärstil, den der Star beim Dreh des Musikvideos zu "Radio" trug, sogar rund 7450 Euro. Williams ließ sich beim Versteigern von einer Bieterin ablenken, die er kannte: "Habe ich dich nicht während eines Konzerts geküsst?", fragte er.

Die Käufer dürften einige seiner "wertvollsten Besitztümer" mit nach Hause nehmen und könnten sicher sein, dass ihr Geld an eine "fantastische Hilfseinrichtung" gehe, hatte Williams zuvor gesagt. Er unterstützt mit dem Erlös ein Kinderhospiz in seiner englischen Heimat Stoke-on-Trent, dessen Schirmherr er auch ist.

